Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher geschnappt

Suhl (ots)

Donnerstagnacht (03.03.2022) meldete sich ein Mann bei der Suhler Polizei und gab an, dass er soeben einen Alarm von einem Bewegungsmelder seines Grundstückes im Löffeltal in Suhl bekommen hat. Zwei bis dato unbekannte Männer hielten sich seinen Erkenntnissen nach dort auf. Schnellstmöglich eilten die Beamten zur angegebenen Adresse und konnten zwei Männer, 18 und 36 Jahre alt, im Gartenhaus feststellen. Als diese die Polizisten bemerkten, versuchte sie zu flüchten. Mit Einsatz des Pfeffersprays konnten die beiden Einbrecher schließlich überwältigt und in den Gewahrsam der Suhler Polizei gebracht werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

