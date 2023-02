POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Längerbohlstraße - Polizei sucht Zeugen (07./09.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Mittwoch gegen 20 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen "Querspange" und "Auf Herdenen". Ein 75-jähriger Lastwagenfahrer fuhr mit einem MAN von der Straße "Auf Herdenen" in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit einem Hyundai i20 einer 26-Jährigen zusammen, die sich bereits darin befand. Beide Fahrzeuge ...

mehr