Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Brandalarm im Mummelseeweg (08.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Wegen eines Brandalarms in der Straße "Mummelseeweg" ausrücken mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr. In einem Wohnhaus löste ein Rauchmelder aus. Die Einsatzkräfte machten als Ursache des vermeintlichen Brandes einen Topf mit verbrannten Bohnen aus, der auf dem eingeschalteten Herd stand. Die Bewohnerin hatte die Wohnung kurz verlassen und den Topf auf dem Herd vergessen. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell