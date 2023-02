Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Wutöschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelzugfahrer soll andere gefährdet haben - Zeugen gesucht!

Hüfingen/Wutöschingen (ots)

Am Mittwochmorgen, 08.02.2023, gegen 05:45 Uhr, soll ein Sattelzugfahrer auf der B 27 bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei einem Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Nur weil der überholte Lkw-Fahrer und der unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden Pkws voll abbremsten, konnte ein Unfall verhindert werden. Der überholende 52-jährige Sattelzugfahrer konnte auf der B 314 bei Wutöschingen (Landkreis Waldshut) von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Zumindest eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung war auf dem Fahrtenschreiber des Sattelzuges dokumentiert. Der Führerschein des Sattelzugfahrers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den unbekannten Pkw-Fahrer. Personen, denen ein Sattelzug am Mittwochmorgen zwischen Hüfingen und Wutöschingen aufgefallen war, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

