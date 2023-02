Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Watterdingen, Lkr. Konstanz) BMW kommt von der Straße ab und überschlägt sich - 22-Jähriger glücklicherweise nur leicht verletzt (08.02.2023)

Watterdingen, L224 (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Landesstraße 224 zwischen Tengen und Watterdingen ein Unfall ereignet. Gegen 8:30 Uhr kam ein 22 Jahre junger Mann mit seinem BMW nach rechts ins Bankett. In der Folge übersteuerte der 22-Jährige woraufhin der Wagen ins Schleudern geriet, gegen die Leitplanke prallte und sich anschließend überschlug. Auf einem Acker neben der Straße blieb das Auto schließlich entgegen der Fahrtrichtung liegen. Ein Zeuge zog den glücklicherweise nur leicht verletzten jungen Mann aus dem demolierten BMW. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Um den verunfallten Wagen kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Polizei schätzte den Schaden am BMW auf mehrere hundert Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken ist noch nicht bekannt.

