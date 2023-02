Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sentenhart, K6107, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt in Brückengeländer - Frau leicht verletzt (08.02.2023)

Sentenhart, K6107 (ots)

Eine junge Frau ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 6107 zwischen Sentenhart und Mindersdorf von der Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt worden. Die 23-jährige Renault-Fahrerin war von Sentenhart in Richtung Mindersdorf unterwegs. Kurz vor einer Brücke kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem bereits beginnenden Brückengeländer. In der Folge schleuderte der Renault über die Fahrbahn ehe er liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um das im Frontbereich stark demolierte Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell