POL-KN: (Tuttlingen) - Rund 50 witterungsbedingte Unfälle im Stadtgebiet

Epfendorf Trichtingen, Lkr. Rottweil (ots) - Rund 14000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagabend an der Einmündung der Straße "Giess" auf die Hintere Gasse passiert ist. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 17.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Hintere(n) Gasse in Richtung der Straße "Im Dorf". Zeitgleich wollte eine 55-jährige Opel-Fahrerin von der ...

