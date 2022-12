Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weihnachtlicher Einbruch in Supermarkt

Grünstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Grünstadt. Die Sicherheitsfirma des Marktes erkannte kurz vor 02:00 Uhr eine Person auf den Überwachungskameras. Die alarmierte Polizei erschien kurz darauf am Tatort und umstellte den Supermarkt. Ein Fenster zum Supermarkt war geöffnet. Außerdem war das Rolltor zum Haupteingang aufgebrochen. Mit starkem Kräfteaufgebot und zwei Polizeihunden wurde der Supermarkt dann betreten. Der Täter konnte nicht aufgefunden werden. Er hatte den Tatort bereits verlassen. Gestohlen wurden ein Scangerät im Wert von 300 Euro sowie Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro. Ausweislich der Aufzeichnungen handelte es sich bei dem Täter um einen etwa 20-jährigen, bärtigen Mann. Er trug eine zweifarbige Daunenjacke, Jogginghosen und dunkle Turnschuhe. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise richten Sie bitte an die zuständige Polizeiinspektion in Grünstadt.

