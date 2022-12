Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Neustadt/Weinstraße - OT Geinsheim (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2022, 16:30 Uhr bis zum 25.12.2022, 02:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Zwei-Parteien-Hauses in der Straße Auf den Osterwiesen in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim ein. Hierzu wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Wohnung wurde im Anschluss durch die Täter durchsucht. Die Täter konnten lediglich einen geringen Bargeldbetrag, sowie ein versilberten Serviettenhalter entwenden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

