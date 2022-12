Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichenpaar entwendet

Elmstein (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2022, 23:30 Uhr bis zum 24.12.2022, 17:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter die Kennzeichen, welche an einem Opel angebracht waren, entwendet. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Straße Triftplatz in 67471 Elmstein geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

