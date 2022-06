Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg vom 10.06.2022 bis 12.06.2022

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 11.06.2022, gegen 08.52 Uhr, stößt ein 91-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw beim Ausfahren vom Parkplatz eines Getränkemarktes in der Ilsenburger Straße gegen einen Straßenbaum und beschädigt diesen. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, kann allerdings nach Zeugenhinweisen ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Samstag, den 11.06.2022, gegen 14.40 Uhr, befuhren zwei befreundete Kradfahrer aus dem Kreis Unna mit ihren Motorrädern hintereinander die BAB 396 aus Vienenburg kommend in Richtung Bad Harzburg. Im Abfahrtsbereich zur Bundesstraße 6 in Richtung Goslar bremst der vorausfahrende Kradfahrer ab, dies bemerkt der nachfolgende Kradfahrer zu spät und beide Kräder touchieren sich leicht. Durch den Anstoß kommt der vorausfahrende Kradfahrer zu Fall, prallt rechtseitig in die Schutzplanke und wird schwerverletzt in das Krankenhaus Goslar verbracht.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Samstag, dem 11.06.2022, gegen 15.10 Uhr, befährt ein Kradfahrer aus Wolfsburg mit seinem Motorrad die K 30 aus Lochtum kommend in Richtung Bettingerode. In einer Linkskurve kommt er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und stürzt in den Straßengraben. Der Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Braunschweig verbracht.

Vienenburg

Brand eines Altpapiercontainers

Am Samstag, dem 11.06.2022, gegen 03.55 Uhr, geriet ein Altpapiercontainer in der Wülperoder Straße, 38690 Goslar, OT Wiedelah, in Brand. Es besteht der Verdacht, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vienenburg zu melden. / Hau.

