Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Grünstadt) - Alkoholisierter Fahrzeugführer

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Am 24.12.2022 gegen 14:45 Uhr konnte ein in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamter der Polizeiinspektion Grünstadt einen Mann an der Grünstadter Oil-Tankstelle dabei beobachten, als dieser dort zwei Bier kaufte, trank und anschließend mit seinem Pkw davonfuhr. Der Fahrzeugführer, ein 52-jähriger Mann aus Grünstadt, konnte schließlich im Bereich der Kirchheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da bei diesem Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit ihm auf der Dienststelle ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,54 Promille. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und dessen Führerschein samt Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell