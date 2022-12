Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Abendlicher Streit endet in Strafanzeigen und letztlich in der Gewahrsamszelle

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.12.2022 um kurz vor 23 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt von 67433 Neustadt/W. zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 27-Jährigen und einer 31-Jährigen. Grund für den Streit war eine unsittliche Berührung des 27-Jährigen zum Nachteil der Dame. Im Rahmen der weiteren verbalen Auseinandersetzung schlug der Mann der Dame mit der flache Hand in das Gesicht. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Neustadter weiterhin aufbrausend, weshalb diesem zur Vorbeugung weiterer Straftaten ein Platzverweis erteilt wurde. Da der Neustadter diesem nicht nachkam, musste dieser den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der hiesigen Dienststelle verbringen. Des Weiteren wurde ein eingesetzter Beamter durch einen Begleiter des Täters im Rahmen des Einsatzes beleidigt. Nun kommen auf den 27-Jährigen mehrere Strafanzeige zu. Dessen Begleiter muss ich ebenfalls wegen der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

