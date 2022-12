Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Weihnachtsbaumes

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.12.2022 um 04:00 Uhr teilt ein aufmerksamer Passant der hiesigen Dienststelle mit, dass eine vierköpfige Personengruppe in der Hohenzollernstraße in 67433 Neustadt/W. einen Weihnachtsbaum in einen PKW laden würde. Vor Ort konnten die vier Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Baum lag bereits beim Eintreffen der Beamten wieder auf der Straße. Da jedoch zahlreiche Tannennadeln in dem PKW festgestellt werden konnten und die Personen keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen, müssen sich die vier Personen nun wegen eines Diebstahls in einem Strafverfahren verantworten. Der Eigentümer des Weihnachtsbaumes konnte vor Ort nicht ermittelt werden, weshalb dieser sichergestellt wurde. Personen, welche Angabe zur Tat, sowie der oder die rechtmäßigen Eigentümer des Baumes, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

