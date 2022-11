POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnhaus

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stenerner Weg; Tatzeit: zwischen 08.11.22, 19.00 Uhr, und 09.11.22, 12.00 Uhr; Mountainbikes im Gesamtwert von mehr als 9.000 Euro entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch. Bislang unbekannte Täter brachen ein Schloss auf und gelangten so in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Stenerner Weg. Entwendet wurden Mountainbikes der Marken Canyon (schwarz-orange), Cannondale ...

