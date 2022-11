Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vier Mountainbikes aus Keller gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stenerner Weg;

Tatzeit: zwischen 08.11.22, 19.00 Uhr, und 09.11.22, 12.00 Uhr;

Mountainbikes im Gesamtwert von mehr als 9.000 Euro entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch. Bislang unbekannte Täter brachen ein Schloss auf und gelangten so in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Stenerner Weg. Entwendet wurden Mountainbikes der Marken Canyon (schwarz-orange), Cannondale (schwarz-grün), Centurion (weiß-schwarz) und Trek (schwarz).

Eine Anwohnerin hatte gegen 03.35 Uhr verdächtige Geräusche gehört, so dass die Tatzeit wohl einzuschränken ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell