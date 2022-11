POL-BOR: Bocholt - Verkehrskontrolle wird E-Scooter-Fahrer zum Verhängnis

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Heidener Straße; Unfallzeit: 09.11.2022, zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr; Beim Rangieren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Borken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zu dem Unfall kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Heidener Straße. Dort hatte der beschädigte grau lackierte Mercedes-Benz zwischen 15.40 Uhr und 16.10 Uhr gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne ...

