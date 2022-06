Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Müllfahrzeug brannte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.6.2022, 21.30 Uhr meldete ein Anwohner einen brennenden Müllwagen, der an der Straße Am Landhagen in Oelde stand. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, das sich im Bereich eines Reifens befand. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell nicht vor, eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell