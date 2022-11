Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrraddiebe bei Tat gesehen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Plettenbergstraße; Tatzeit: 09.11.2022, 15.30 Uhr; Zwei Jugendliche haben am Mittwoch in Ahaus von einer Einfahrt ein verschlossenes Fahrrad gestohlen. Zu der Tat kam es gegen 15.30 Uhr an der Plettenbergstraße. Die Unbekannten erbeuteten ein schwarzes Trekkingrad der Marke Pegasus. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 15 bis 16 Jahre alt; einer trug eine silber-schwarz gemusterte Jacke, der andere war dunkel gekleidet. Sie flüchteten über die Schmiedegasse in Richtung Innenstadt. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus. Tel. (02561) 9260. (to)

