Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bei Kollision schwer verletzt

Südlohn-Oeding (ots)

Unfallort: Südlohn-Oeding, Bundesstraße 70; Unfallzeit: 09.11.2022, 16.20 Uhr; Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Mittwoch in Südlohn-Oeding bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 58 Jahre alter Borkener war gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Südlohn kommend mit seinem Wagen in Richtung Oeding unterwegs. Ein 18-Jähriger aus Borken fuhr zu diesem Zeitpunkt aus einem Wirtschaftsweg der Bauerschaft Sickinghook in die übergeordnete Straße ein. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte den schwerletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden, der circa bei 40.000 Euro liegt. (to)

