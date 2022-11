POL-BOR: Gronau-Epe - Raubüberfall in Verbrauchermarkt

Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Weseler Straße (L896); Unfallzeit: 09.11.2022, 22.50 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am späten Mittwochabend bei einem Wildunfall in Raesfeld erlitten. Der 48-Jährige befuhr gegen 22.50 Uhr die Weseler Str. (L896) in Richtung Borken. Ein Reh lief in Höhe der Straße "An der Ulme" plötzlich auf die Fahrbahn. Der Heidener prallte mit dem Tier zusammen und stürzte. ...

