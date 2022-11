Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Raubüberfall auf Verbrauchermarkt

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Amtsweg 3; Tatzeit: 04.11.2022, 14.35 Uhr;

Einen Verbrauchermarkt in Gronau-Epe überfallen hat ein Unbekannter am Freitag vergangener Woche. Er hatte dazu neben einigen Produkten einen Zettel mit den Worten "Geld her, ich habe eine Schusswaffe" auf das Laufband gelegt. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der Täter aus einer Tasche heraus einen Kunststoffgriff, den eine Kassiererin als Schusswaffe deutete. Sie kam der Anweisung nach und übergab Bargeld in einer Papiertüte verpackt. Mit seiner Beute flüchtete der Mann. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, circa 40 Jahre alt, unrasiert, dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Umhängetasche dabei. Er sprach mit osteuropäischen Akzent. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell