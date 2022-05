Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Geldautomat gesprengt - dunkler PKW mit vier Tatverdächtigen flüchtig

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12.05.2022) meldeten Zeugen laute Knallgeräusche aus dem Bereich eines Geldautomaten am Rosenweg.

Gegen 1.45 Uhr riefen mehrere Personen bei der Polizei an und berichteten über zwei Knallgeräusche ausgehend vom Geldautomaten neben einem Supermarkt. Nach ersten Berichten wurden zwei Personen in einem dunklen, hochmotorisierten PKW am Tatort gesehen. Zwei weitere Personen seien vermummt aus dem Gebäude gekommen und in das abfahrbereite Fahrzeug gestiegen. Dieses fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wannebachstraße davon. Eine eingeleitet Fahndung verlief negativ.

Durch die Detonation wurde die Glasfront des Geldautomatenraumes komplett zerstört.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Ob die Täter Bargeld erbeutet haben, ist derzeit noch unbekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell