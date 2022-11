Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden/Ahaus - Pkw überschlägt sich mehrfach

Vreden/Ahaus (ots)

Unfallort: Ortsgrenze Ahaus/Vreden, Landesstraße 560; Unfallzeit: 09.11.2022, 18.15 Uhr; Bei einem Überholmanöver ist es am Mittwoch zwischen Vreden und Ahaus zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 18.15 Uhr die Landesstraße 560 aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Vreden befahren. Sie wollte einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Als die Ahauserin dazu nach links ausscherte, nahm sie links neben sich das Fahrzeug eines Vredeners wahr: Der 21-Jährige war im Begriff, das Auto der Ahauserin und den vor ihr fahrenden Pkw zu überholen. Die 21-Jährige brach das Überholen ab, bremste und scherte wieder ein. Der Vredener geriet währenddessen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Sein Auto überschlug sich mehrfach. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ahauserin wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. (to)

