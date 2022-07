Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Nach Diebstahl und Widerstand geflüchtet + Zaun beschmiert + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Nach Diebstahl und Widerstand geflüchtet

Eine auf dem Kirschenmarkt eingesetzte Polizeistreife verfolgte am Samstag, 2. Juli, zu Fuß einen mutmaßlichen Dieb, der ersten Erkenntnissen zufolge gegen 2 Uhr ein großes Kuscheltier von einem Stand in der Teichstraße entwendet hatte und damit wegrannte. Die Streife machte durch Rufen auf sich aufmerksam und forderte den Mann zum Stehenbleiben auf. Dieser ließ offenbar beim Erblicken der Polizeibeamten das Kuscheltier zurück und rannte weiter, konnte aber von einem Beamten eingeholt und an der Kleidung ergriffen werden, wodurch beide hinfielen. In der Folge trat der Unbekannte nach dem Beamten, löste sich aus dessen Griff und flüchtete in Richtung Querstraße/ Zum Spritzenplatz. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen. Der Flüchtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt und 175 bis 180cm groß. Er ist schlank und hat dunkelblonde/ braune Haare mit einem Undercut. Er trug ein dunkles Oberteil, eine blaue Jeans und weiße Sneaker. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Wer kennt den flüchtigen Mann oder kann ihn näher beschreiben? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf: Zaun beschmiert

An die Sichtschutzfolie eines Gartenzauns in der Straße Leide malten Unbekannte Hakenkreuze und andere Schmierereien. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Seit wann sich die Kritzeleien am Zaun befinden, ist bislang nicht bekannt. Anwohner des Grundstücks stellten sie am Mittwoch, 6. Juli, gegen 14 Uhr fest. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Seat touchiert

Einen roten Seat beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 1. Juli, auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße. Der Ibiza stand dort zwischen 14 und 21.30 Uhr, die Reparatur der entstandenen Schäden dürfte 600 Euro kosten. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Fahrrad beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen 14.10 Uhr und 15.15 Uhr am Mittwoch, 6. Juli, ein Fahrrad, das in der Ockershäuser Allee an einem Fahrradständer neben einer Parkhausausfahrt angeschlossen war. Vermutlich fuhr der Unbekannte aus dem Parkhaus heraus, touchierte das Rad und entfernte sich unerlaubt. Beide Räder des Canyon-Herrenrads sind verborgen, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Gegen Zaun gefahren

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens, eventuell ein Mercedes Sprinter, kollidierte am Freitag, 1. Juli, gegen 9 Uhr beim rückwärts Ausparken mit einem Zaun in der Wilhelmstraße. Das Fahrzeug drückte den Zaun ein und riss einen Pfosten aus dem Fundament. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der Fahrer weg. Er wird als dunkelhaarig mit Vollbart beschrieben. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kennt jemanden, auf den die Personen- und Fahrzeugbeschreibung passt und der in der Wilhelmstraße gewesen sein könnte? Wem ist ein weißer Kastenwagen mit frischen Beschädigungen am Heck, eventuell auch roter Farbanhaftung, aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Golf touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Wilhelmstraße touchierte ein Unbekannter einen geparkten weißen VW und verursachte 400 Euro hohe Schäden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte am Dienstag, 28. Juni, zwischen 9.50 Uhr und 10.30 Uhr unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Zeuge hinterlässt Zettel

Einen im Gisonenweg geparkten grauen 1er BMW touchierte ein Unbekannter zwischen 23 Uhr am Dienstag, 5. Juli, und 9.15 Uhr am Mittwoch. Anstatt sich um die etwa 500 Euro hohen Schäden am Fahrzeugheck zu kümmern, fuhr er weiter. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und hinterließ einen Zettel am BMW, aus dem aber nicht alle notwendigen Informationen hervorgehen. Die Marburger Polizei bittet daher den Zeugen, der den Zettel hinterlassen hat, sich zu melden. Weitere Unfallzeugen werden ebenfalls gebeten, sich an die Telefonnummer 06421/4060 zu wenden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell