POL-PPMZ: Mann wird aufgrund der Hautfarbe angegriffen

Mainz (ots) - Im Zeitraum vom 10.03 bis 13.03. kam es im Stadtgebiet Mainz zu fünf Einbrüchen, zwei fehlgeschlagenen Versuchen und zu einem weiteren Einbruch in Ober-Olm. Am Donnerstag kam es um 23:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt. Eine Bewohnerin hörte ein Rumpeln und Rütteln. Als sie aus ihrer Wohnung schaut, sah sie einen jungen Mann mit schwarzer Jacke und heller ...

