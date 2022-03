POL-PPMZ: Seniorin wird Opfer von Callcenter-Betrugsmasche

Mainz (ots) - (Mainz-Mombach) Am Freitag, 11.03.2022, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbekanntes Fahrzeug die Köppelstraße in Fahrtrichtung Kleiststraße und wendete etwa in Höhe der Hausnummer 2. Dabei wurden zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge erheblich beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend in Richtung Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die örtlich ...

