POL-MR: Auseinandersetzung + Einbrüche + Festnahmen nach Polizeikontrollen + Mülltonnen brannten + Radfahrer beleidigt Fußgänger + Maschendrahtzaun beschädigt + Beleidigender Aufkleber + Unfallflucht

Marburg - Auseinandersetzung vor dem Bahnhof

Die Polizei erfuhr erst einen Tag nach der Tat von dem Vorfall, der sich demnach am Mittwoch, 23. November, zwischen 16 und 19 Uhr, auf der Bahnhofstraße vor dem Marburger Hauptbahnhof ereignete. Zwei Personen schlugen und schubsten einen 14-Jährigen und nahmen ihm im Verlauf der Auseinandersetzung das I-Phone 11 ab. Nach ersten Ermittlungsergebnissen sollen die beiden noch unbekannten Beteiligten auf die Vornamen "David!" und "Jusuf" hören. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen des Tatgeschehens und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung von David und Jusuf beitragen könnten. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrüche

1. Michelbach

Durch ein aufgebrochenes Fenster gelang der Einstieg in ein Einfamilienhaus in der Straße Über dem Grund. Die Tat war am Freitag, 25. November, zwischen 16.30 und 20.30 Uhr. Offene Schubladen und Schränke in allen Räumen zeugten vom Betreten und Durchsuchen des gesamten Hauses. Nach ersten Prüfungen erbeuteten der oder die Täter Schmuck, Mobiltelefone und Parfüm und transportierte das wohl in einem ebenfalls gestohlenen Rucksack ab. Der Wert der Beute beträgt mindestens 1000 Euro, der entstandene Sachschaden durch das beschädigte Fenster liegt bei mindestens 1500 Euro. Wer hat zur Tatzeit in Michelbach verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

2. Marburg

Das Ausmaß der Beute aus dem Einbruch in ein gewerblich genutztes mehrgeschossiges Haus in der Wilhelmstraße steht noch nicht fest. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag, 26. November, durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt und bewegten sich den Spuren nach durch alle vier genutzten Etagen, wobei sie verschlossene Innentüren, Schränke oder auch Wertgelasse aufbrachen. Nach ersten Ermittlungen benutzten sie dabei vermutlich sogar einen Trennschleifer. Allein der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Definitiv weg ist zudem eine nicht feststehende Summe Bargeld aus diversen "Kaffeekassen". Wer hat zur Tatzeit eventuell Geräusche der Trennflex gehört und in diesem Zusammenhang Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat rund um den Tatort sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

3. Mardorf

Einbrecher gingen in der Kellermarkstraße durch ein Gartentor in den Bereich zwischen Haus und Garage und brachen dort ein Fenster. Der herunterfallende Blumentopf beim Öffnen des Fensters alarmierte die Fernsehen guckenden Anwohner. Der herannahende Bewohner veranlasste den oder die Täter zur sofortigen und unerkannten Flucht, sodass der Einbruch letztlich scheiterte. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zur Tatzeit am Samstag, 26. November, zwischen 17.50 und 18.10 Uhr in der Kellermarkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist z.B. eine rennende oder schnell laufende Person oder auch mehrere aufgefallen? Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

4. Oberwalgern

Nach den Spuren am Tatort kletterte der Einbrecher mit einer Leiter auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Ringstraße. Dort misslang das Aufhebeln einer Balkontür und der Einstieg erfolgte durch das mit einem Blumenkasten zerstörte Fenster. Der Täter durchsuchte das ganze Haus und stahl Uhren, Schmuck und ein Handy. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro, der Wert der Beute ist vierstellig. Die Tat war am Samstag, 26. November, zwischen 11 und 21.55 Uhr. Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizeikontrollen

1. Cappel - Gleiches Auto - andere Insassen - gleiche Taten

Die Polizei in Marburg kontrollierte am Samstag, 26. November, gegen 13 Uhr in Cappel einen Opel, der bereits einmal am 18. November aufgefallen war. Der damalige Fahrer muss sich nach der Kontrolle gleich für mehrere Straftaten wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Waffengesetz und Unterschlagung verantworten. Bei der neuerlichen Kontrolle am Samstag, saßen zwei andere Männer im Auto. Die festgestellten Straftaten waren jedoch sehr ähnlich. Der polizeibekannte 45 Jahre alte Fahrer hat keinen Führerschein. Sein Drogentest reagierte gleich auf vier Stoffe positiv und er besaß eine nicht auf seinen Namen ausgestellte EC-Karte, dessen Herkunft er nicht erklären konnte. Die Polizei stellte zudem fest, dass sowohl gegen den Fahrer als auch gegen dessen ebenfalls polizeibekannten mitfahrenden Bruder Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften aus Marburg und Gießen bestanden. Die Fahrt endete mit der Kontrolle. Die Polizei veranlasste beim Fahrer zudem die notwendige Blutprobe und sie stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Im Anschluss an alle Maßnahmen entließ die Polizei die beiden Männer.

2. Marburg - Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Der Drogentest einer 30 Jahre alten Autofahrerin reagierte auf Cannabis, sodass die Polizei die Fahrt mit der Kontrolle am Sonntag, 27. November, um 14.50 Uhr am Erlenring beendete. Die Polizei entließ die Frau nach der Blutprobe und erkennungsdienstlichen Behandlung.

3. Kirchhain - Alkoholisierter Rollerfahrer ohne Führerschein

Ein 21 Jahre junger Mann fuhr am Freitag, 25. November, mit seinem Motorroller, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand und gar keinen Führerschein für das Zweirad hatte. Die Fahrt hatte um 16.50 Uhr in der Lauterbacher Straße ein Ende.

4. Wehrda - Kaugummiautomat und Einbruchswerkzeug im Kofferraum - 2 Festnahmen - Zeugen gesucht

Die Polizei nahm nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle die beiden Insassen eines grauen Mazda vorübergehend fest. Die Männer im Alter von 20 und 37 Jahren hatten Einbruchswerkzeug und einen nach eigenen Angaben "gefundenen" Kaugummiautomaten im Kofferraum. Die Kontrolle des Autos war in der Nacht zum Montag, 28. November, gegen 00.30 Uhr, im Lärchenweg in Wehrda. Als der 20 Jahre alte Fahrer den Kofferraum seines Autos öffnete, um nach Verbandskasten und Warndreieck zu schauen, gab er den Blick auf den Kaugummiautomaten, ein Kombination zweier Automaten frei. Als die Polizei daraufhin näher hinschaute, fand sie typisches Einbruchswerkzeug wie Brecheisen, Schraubendreher und Zange. Der "gefundene" Kaugummiautomat stammt vermutlich aus dem Industriegebiet in Wehrda und befand sich bei den Altglascontainern in der Straße Am Bahndamm. Vermutlich war die Tatzeit des dortigen Diebstahls in der gleichen Nacht gegen 00.15 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit dort Personen und oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

5. Marburg - Festnahme nach Fahrraddiebstahl

In der Nacht zum Montag, 28. November, gegen 03.40 Uhr, fielen einer Streife der Polizei Marburg im Pilgrimstein gegenüber vom Steinweg zwei Männer an einem Fahrradständer auf. Der eine, ein 20 Jahre junger Mann hatte ein Rennrad dabei, der andere, ein ebenfalls 20 Jahre junger Mann, interessierte sich auffällig für die abgestellten Räder. Er schien auf der Suche nach einem ungesicherten Rad, blieb jedoch erfolglos und folgte dem Rennradnutzer schließlich zu Fuß. Der Radfahrer schien mit dem Rad nicht vertraut zu sein. ER stürzte fast beim Betätigen der Bremse. Als die Polizei beide Männer überprüfte, räumte der Radfahrer ein, das unverschlossene Fahrrad von einem Fahrradständer mitgenommen zu haben. Er wollte damit zur Versorgung an eine Tankstelle am Krummbogen und dann das Rad wieder zurückbringen. Die Polizei stellte das bislang nicht als gestohlen gemeldete weiße Monza Cartec Rennrad sicher und entließ die beiden Männer nach der Identitätsfeststellung.

Wittelsberg - Mülltonnen brannten

Am Samstagabend, 26. November, gegen 20.30 Uhr, löschte die Feuerwehr beim Vereinsheim des TSV Wittelsberg in der Straße Am Sportplatz brennende Mülltonnen. Insgesamt zerstörte bzw. beschädigte das Feuer fünf Abfallbehälter und hinterließ auch an der Gebäudewand einen nach ersten Schätzungen eher geringen Schaden. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden ist vierstellig. Wer hat zur Brandzeit bzw. kurz vorher rund um das Sportgelände Beobachtungen gemacht, die mit dem dann entstandenen Feuer in einem Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Radfahrer beleidigt Fußgänger

Die Polizei sucht Zeugen einer Begegnung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger und bittet zudem um Hinweise, die zur Identifizierung des Radfahrers beitragen könnten. Der Vorfall passierte bereits am Samstag, 19. November, um 14.25 Uhr an der Fußgängerampel zur Weidenhäuser Straße vor der Weidenhäuser Brücke. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 42 Jahre alter an der Ampel wartender Fußgänger und einem hinzukommenden, noch unbekannten, ca. 40 Jahre alten Radfahrer. Der Radler mit schwarzem Vollbart war ca. 1,80 Meter groß und von unauffälliger Statur. Er trug eine schwarze Mütze und eine blaue Winterjacke. Der Radfahrer beleidigte den Fußgänger mehrfach, bevor dieser, um die Eskalation der Situation zu vermeiden, die Grünphase der Ampel nutzte und wegging. Wer hat das Geschehen beobachtet? Wer hat das Gespräch gehört? Wer kann den Radfahrer näher beschreiben oder sogar identifizieren oder Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Maschendrahtzaun beschädigt

Der Maschendrahtzaun, der um ein Firmengelände in der Wetzlarer Straße verläuft, war an insgesamt zehn Stellen verteilt auf sieben Zaunfelder beschädigt. Teils war der Zaun durchtrennt, teils ausgehängt. Zwei Zaunpfosten waren an der Bodenfixierung abgebrochen. Der Zaun grenzt mit den Schadenstellen an den Rad- und Fußweg, von Herrenwaldstraße zur Marburger Straße. Die Tatzeit der Sachbeschädigung war zwischen Donnerstag, 11 und Donnerstag, 24 November. Es steht nicht sicher fest, ob sämtliche Sachbeschädigungen mit einer oder eben durch mehrere Taten entstanden. Insgesamt ist es bereits die vierte gleichartige Tat. Bislang ergaben die Ermittlungen noch keinen Tatverdacht. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Beleidigender Aufkleber auf dem Briefkasten

Wer einen Aufkleber auf einen fremden Briefkasten klebt, muss je nach Auswirkung und Inhalt mit einer Strafverfolgung rechnen. Zum einen könnte ein Sachschaden entstanden sein. Auch möglich wären Beleidigung oder je nach Art der Beleidigung auch eine verhetzende Beleidigung.

Die im Jahr 2021 neu in Kraft getretene verhetzende Beleidung stellt nach § 192 a Strafgesetzbuch ein Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe dar. Unter Strafe gestellt wird, wer einen Inhalt, der geeignet ist, die Menschenwürde anderer dadurch anzugreifen, dass er eine durch ihre nationale, rassische, religiöse oder ethnische Herkunft, ihre Weltanschauung, ihre Behinderung oder ihre sexuelle Orientierung bestimmte Gruppe oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, an eine andere Person, die zu einer der vorbezeichneten Gruppen gehört, gelangen lässt, ohne von dieser Person hierzu aufgefordert zu sein.

Am Sonntag, 27. November, um 09.20 Uhr fand der Bewohner eines Hauses in der Bachgrundstraße einen Aufkleber mit einer Aussage über den Stolz eines Volkes verbunden mit einer herabwürdigenden Darstellung auf seinem Briefkasten. Die Polizei ermittelt aus diesem Grund wegen Beleidigung und verhetzender Beleidigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat das Anbringen des Aufklebers an diesem Sonntag, 27. November, zwischen 01 und 09.20 Uhr gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rauschenberg - Ausweichmanöver endet im Gebüsch

Durch ein Ausweichmanöver verlor eine 20 Jahre junge Autofahrerin die Kontrolle und geriet ins Schleudern. Das Manöver endete letztlich mit einem Abkommen von der Fahrbahn und einem Sachschaden an Verkehrseinrichtungen, Busch - und Strauchwerk und Auto. Die junge Frau blieb unverletzt. Der Unfall passierte am Samstag, 26. November, gegen 08.20 Uhr, auf der Landstraße 3077 zwischen Schwabendorf und Rauschenberg auf Höhe des Schwabendorfer Sportplatzes. Dort kam der nach Rauschenberg fahrenden ein dunkler Pkw halb auf ihrer Fahrspur entgegen. Durch das Ausweichmanöver zur Verhinderung einer Kollision, geriet der 3er BMW Kombi ins Schleudern, kam zunächst nach links und letztlich nach rechts von der Straße ab. Das Auto blieb dann im Busch - und Strauchwerk liegen. Bei dem Geschehen, beschädigte der BMW zudem eine Warnbake und Leitpfosten. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegengekommenen Autos setzte die Fahrt nach Schwabendorf ohne anzuhalten fort. Wer hat den Unfall noch gesehen? Wer War zur Unfallzeit noch zwischen Rauschenberg und Schwabendorf unterwegs und kann Hinweise auf den zweiten beteiligten Wagen geben? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

