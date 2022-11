Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Linker Außenspiegel ab - Unfallflucht in der Ockershäuser Allee

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ockershausen

Die Spuren deuten auf eine Verkehrsunfallflucht in der Ockershäuser Allee hin, die zwischen 07.15 Uhr am Mittwoch, 09. November und 17 Uhr am Montag, 14. November, war. Der betroffene rote VW Fox stand in dieser Zeit ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Ockershäuser Allee 35. Mutmaßlich kam es beim Vorbeifahren an dem Auto zur Kollision mit der Folge des Abrisses des linken Außenspiegels. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell