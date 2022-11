Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain

Nur knapp 20 Minuten, zwischen 14.45 und 15.05 Uhr stand der braune VW Golf Plus am Freitag. 18. November auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Straße Im Riedeboden. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Auto mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit dem Golf und verursachten an dessen Beifahrerseite einen Schaden von mehreren hunderte Euro. Der Verursacher hinterließ weder einen Zettel noch informierte er die Polizei. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten braunen Golf gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell