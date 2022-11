POL-MR: Aufregung am Morgen - Schreiender Mann mit Waffe gemeldet (Berichtigung)

Marburg-Biedenkopf (ots) - Kirchhain Nur knapp 20 Minuten, zwischen 14.45 und 15.05 Uhr stand der braune VW Golf Plus am Freitag. 18. November auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Straße Im Riedeboden. In dieser Zeit kollidierte ein noch unbekanntes Auto mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit dem Golf und verursachten an dessen Beifahrerseite einen Schaden von mehreren hunderte Euro. Der Verursacher ...

