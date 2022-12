Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.12.2022 um 05:15 Uhr wird hiesiger Dienststelle eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten an und in einer Bar in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten lediglich ermittelt werden, dass ein 21-Jähriger aus Mainz einem 18-Jährigem aus Frankenthal mit der Faust in das Gesicht schlug. Hierdurch wurde der Mainzer verletzt. Genauere Umstände des Sachverhaltes konnten auch aufgrund der nicht unerheblichen Alkoholisierung der Beteiligten vor Ort nicht abschließend eruiert werden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

