POL-HI: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

HOLLE/HEERSUM (hep): Unbekannte Täter verschafften sich am 22.11.2022 zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Straße Neuer Weg gewaltsam Zugang zum Einfamilienhaus des Geschädigten. Nach dem Aufhebeln der Kellertür entwendeten die Täter eine Sporttasche und Schmuckgegenstände im Wert eines geringen vierstelligen Betrages. Personen und Anwohner, die sachdienliche Angaben zu dem/n Täter/n oder verdächtigen Umständen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 050639010 in Verbindung zu setzen.

