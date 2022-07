Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

PKW berührt Radfahrer bei Überholvorgang

Straelen-Herongen (ots)

Am Freitag (15. Juli 2022) gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Herongen, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Ein 21-jähriger Autofahrer war auf der Bergstraße in Richtung B221 unterwegs, als er einen in gleiche Richtung fahrenden Rennradfahrer überholen wollte. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des Autos und dem Rennrad. Der 56-jährige Rennradfahrer stürzte und zog sich eine Gehirnerschütterung sowie leichte Verletzungen zu. Zum Unfallzeitpunkt trug er einen Helm. Nachdem ambulanter Behandlung im Krankenhaus, konnte der Mann aus Lomm (NL) nach Hause entlassen werden. An dem Rennrad und dem Mercedes entstand Sachschaden.

In dem Zusammenhang weist die Polizei auf die geltenden Abstandsmaße hin, die beim Überholen von Fahrradfahrenden - und auch von Fußgängern und E-Scootern - einzuhalten sind. Innerorts gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, außerorts gelten 2 Meter Abstand. Bei Kindern sollte immer ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden. (cs)

