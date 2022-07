Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfallflucht

Grauer Fiat beschädigt

Kevelaer-Wetten (ots)

In der Zeit von Samstag (16. Juli 2022) um 23:00 Uhr bis Sonntag (17. Juli 2022) um 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Hauptstraße in Wetten einen dort abgestellten grauen Fiat. Am Fiat wurde im Bereich des linken, vorderen Kotflügels und des Stoßfängers ein frischer Unfallschaden festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich aber unerlaubt entfernt. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder Anhänger handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

