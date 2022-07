Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Teile einer Bewässerungsanlage gestohlen

Wachtendonk-Wankum (ots)

Auf einem Maisfeld an der Straße Alter Hinsbecker Weg haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (16. Juni 2022) unbekannte Täter an einer mobilen Bewässerungsanlage zu schaffen gemacht. Sie montierten verschiedene Bauteile ab - unter anderem das Bypass-System mit der dazugehörigen Elektronik - und entwendeten die Teile. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhange nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell