Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Grauer Ford C-Max beschädigt

Rees (ots)

Am Sonntag (17. Juli 2022) zwischen 10:30 Uhr und 16:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Hotelparkplatz an der Straße Vor dem Rheintor, einen dort abgestellten grauen Ford C-Max. Am hinteren, rechten Radkasten des Ford wurden frische Kratzspuren festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

