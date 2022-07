Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Motorradfahrer schwer verletzt

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Samstag (16. Juli 2022) gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Spitzfeld, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Weeze schwer verletzt wurde. Der 64-jährige Fahrer eines Trikes war auf der Straße Spitzfeld in Richtung Lüllingen unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Ein dahinter fahrender, 30-jähriger Motorradfahrer bemerkte das Abbremsen des 64-Jährigen aus Tönisvorst nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf. Der 30-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 64-Jährige blieb unverletzt. An dem Trike und dem Motorrad der Marke Yamaha entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell