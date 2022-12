Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall - B37 teilweise gesperrt

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 24.12.2022, gegen 14:00 Uhr, kam ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, als er die B37 aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung Hochspeyer befuhr. Der Fahrzeugführer entfernte sich trotz schwerer Verletzungen fußläufig von der Unfallörtlichkeit und ließ seinen leicht verletzten Beifahrer zurück. Letztlich konnte der Fahrzeugführer im Nahbereich durch Polizeikräfte festgenommen werden. Er wurde in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Der Fahrzeugführer war augenscheinlich alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für circa fünf Stunden teilgesperrt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

