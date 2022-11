Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Ladendieb flüchtet mit zwei Mobiltelefonen

Dinslaken (ots)

Am Freitag gegen 12:20 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Ladenlokal auf der Neustraße in Dinslaken und entwendete aus einer Auslage zwei Mobiltelefone. Mit den entwendeten Geräten flüchtete er aus dem Geschäft und rempelte dabei einen 64-jährigen Kunden an, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Täter flüchtete zu Fuß über die Neustraße und durch eine Passage in Richtung Klosterstraße. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.

Täterbeschreibung: Südländische Erscheinung, 17-20 Jahre alt, ca 180-185 cm groß, sportliche Figur, dunkle Haare, trug eine weiße Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift "Icon", einen auffälligen Haarreifen und Nike-Schuhe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Tel.-Nr. 02064 - 6220 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell