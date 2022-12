Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 23.12.2022, 18:00 Uhr bis zum 24.12.2022, 09:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug an einen ordnungsgemäß geparkten PKW, welcher am linken Fahrbahnrand in der Waldstraße in 67434 Neustadt/W. stand. Hiernach entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei Neustadt Personen bittet, welche Angaben zu dem Flüchtigen oder zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell