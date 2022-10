Polizei Köln

POL-K: 221018-1-K Raser fährt gegen Baum - Beifahrer verletzt- Blutprobe und Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Bei dem Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen ist Montagnacht (17. Oktober) in Köln-Brück ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer (22), vor einer Polizeistreife geflüchtet und mit seinem Kleinwagen gegen einen Baum geprallt. Statt sich danach jedoch um seinen verletzte Beifahrer (23) zu kümmern, setzte der 22-jährige Fahrer seine Flucht zu Fuß fort. Während die Einsatzkräfte den im Unfallwagen zurückgelassenen Mann versorgten, stellte ein zweites Streifenteam den namentlich bekannten Seat-Fahrer an dessen Wohnanschrift. Als dort ein Drogenvortest bei dem 22-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem noch positiv auf Cannabis ausfiel, ordnete sie die Entnahme einer Blutprobe an. Den unversicherten und nicht zugelassenen Unfallwagen sowie darin aufgefundenes Betäubungsmittel stellten die Polizisten noch am Unfallort sicher.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Seat gegen 23.40 Uhr ins Visier der Streife geraten, als der Fahrer auf dem Rather Kirchweg deutlich zu schnell unterwegs war. Statt jedoch auf die Anhaltezeichen zu reagieren, gab der Raser jedoch so lange weiter Gas bis er auf der Astrid-Lindgren-Allee die Kontrolle über den Wagen verlor.

Den Kölner erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauch und Fahren und Drogeneinfluss. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell