POL-K: 221017-3-K Streife erwischt Drogendealer in Ostheim - Drogen und Schusswaffe bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen (28) hat die Polizei Köln am Samstagabend (15. Oktober) in der Nähe des Doms einen mutmaßlichen Taschendieb (24) festgenommen. Der 24 Jahre alte Algerier soll einer stark alkoholisierten Frau (40) gegen 22.30 Uhr Geldscheine aus der Tasche gezogen haben, nachdem diese aufgrund der Alkoholisierung an einer Rolltreppe am ...

