Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle am Buswendeplatz in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Durch Anwohner wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Beschwerde darüber geführt, dass am Buswendeplatz in der Nähe der Nelson-Mandela-Schule in Dierdorf "Rennen" gefahren werden und mit Pkw´s "gedriftet" wird. Aus diesem Grund wird die Örtlichkeit immer wieder in die Kontrolltätigkeit der Polizei Straßenhaus mit einbezogen. Am 27.08.2022 gegen 21:00 Uhr war dies zum wiederholten Mal der Fall. Es konnten diverse Jugendliche angetroffen werden. Ferner wurde ein Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, der just mit durchdrehenden Reifen seinen Pkw beschleunigt hatte. Hier wurde durch die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigten sich einsichtig und gelobten Besserung. Der 18-jährige Fahrer des Pkw erhielt einen Platzverweis für die Örtlichkeit.

