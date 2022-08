Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten in Wirges - Zeugenaufruf

Montabaur (ots)

Am 10.08.2022 um 15:14 Uhr kam es in Wirges in der Samoborstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Zwei PKW befuhren die Straße aus Richtung Siershahn kommend in Richtung Stadtmitte. Der vorausfahrende PKW beabsichtigte dann, an der Einmündung in Richtung eines Einkaufszentrums abzubiegen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der genaue Unfallhergang noch nicht bekannt ist. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 zu melden. Die verletzten Personen wurden vom DRK in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstanden Sachschäden von ca. 18000 Euro und beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

