Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung in Annerod ermittelt + Tankbetrüger ermittelt + Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 24.01.2022:

Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung in Annerod ermittelt + Tankbetrüger ermittelt + Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Fernwald: Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung in Annerod ermittelt

Wir berichteten Anfang Januar von einer Auseinandersetzung in Annerod, bei dem sich ein 57-Jähriger am Arm verletzte. (siehe Pressemeldung vom 03.01.2022; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5112911). Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei Männer im Alter von 29 und 34 Jahren in den Fokus der Polizei. Über die Staatsanwaltschaft Gießen erwirkten die Ermittler bei einem Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen des Duos. Die Beamten stellten bei der Wohnungsdurchsuchung des 29-Jährigen Betäubungsmittel, Drogenzubehör, ein Mobiltelefon, ein Luftgewehr, ein Einhandmesser und Beweismittel sicher. Der Tatverdächtige, der während der Durchsuchung mit einem PKW angefahren kam, stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Er musste zwecks Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache kommen. Die Wohnungsdurchsuchung bei dem anderen Verdächtigen verlief ohne Vorkommnisse. Bei ihm stellten die Ordnungshüter das Mobiltelefon sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizisten das Duo wieder. Die Ermittlungen dauern noch an.

Gießen: Tankbetrüger ermittelt

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 17 und 19 Jahren ermittelt, die offenbar in den vergangenen Wochen mindestens drei Tankbetrüge in Grünberg und an der Raststätte der A5 "Reinhardshain" begangen haben sollen. Die beiden Männer haben bei den verschiedenen Tankstellen vermutlich getankt und flüchteten direkt, ohne zu zahlen, im Anschluss. Dabei waren die Verdächtigen entweder ohne oder mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Fotos von Überwachungskameras hielten die Tatverdächtigen, den auffallenden roten Polo und auch die Kennzeichen fest. Am vergangenen Wochenende (Freitag, 21. Januar) fiel der Polo einer Polizeistreife in der Troppauer Straße in Gießen auf. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer und dessen Beifahrer in Verbindung zu den Tankbetrügereien stehen. Die Polizei nahm den Hauptverdächtigen, einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Wetzlar, fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache konnte der Wetzlarer wieder gehen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler den PKW des 19-Jährigen. Den mutmaßlichen Komplizen, ein 17-jähriger Jugendlicher aus Gießen, konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Gießen: Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

Sonntagmittag kam es gegen 14.20 Uhr in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. In dessen Verlauf zog einer ein Messer. Ein 24-jähriger Mann aus Guinea erlitt eine Schnittverletzung. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei algerische Staatsangehörige im Alter von 19, 28 und 30 Jahren eingeleitet.

Gießen: Auf Autoscheibe geschossen

Unbekannte Täter hinterließen in der Straße "Am Kalkbruch" Sachschaden in Höhe von 550 Euro an einem schwarzen Ford Fiesta und Ford Mondeo. Beschädigt wurde am Fiesta das linke Rücklicht und am Mondeo eine hintere Fensterscheibe. Die Besitzer stellten die Schäden an ihren Autos zwischen Samstag (22.Januar) 11:00 Uhr und Sonntag (23.Janaur) 13:50 Uhr fest. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Gießen-Klein Linden: Schranke beschädigt

In der Frankfurter Straße beschädigt am Samstag (22.Januar) gegen 11:00 Uhr unbekannte Täter offenbar mutwillig die Schranke eines Grundstücksparkplatzes. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555.

Gießen-Linden: Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (21.Januar) 19:00 Uhr und Samstag (22.Januar) 09:00 Uhr einen schwarzen Opel. Der Corsa parkte in der Straße ,,Am Sportfeld'' in Leihgestern. Die Täter zerschlugen das Beifahrerfenster, die Kotflügel, die Außenspiegel und zerkratzten die Fahrertür. Die dabei entstandenen Schäden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555.

Linden: Geldautomatenaufbruch gescheitert

Keinen Erfolg hatten unbekannte Diebe bei dem Versuch den Geldautomaten in der Nähe eines Einkaufmarktes im Tannenweg in Großen-Linden aufzubrechen. Am Samstag gegen 03.54 schafften sie es nicht, den Automaten gewaltsam zu öffnen. Die Schäden des Aufbruchsversuchs belaufen sich auf etwa 5.500 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Tannenweg nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Nach Platzverweis ins Gewahrsam

Nachdem ein 22-jähriger Mann am Samstagvormittag einem Platzverweis der Polizei nicht folgte, musste er ins Gewahrsam. Der Gießener fiel in den Beamten zwischen 01.00 und 06.00 Uhr vor der Polizeistation mehrfach auf. Er tanzte vor den Fenstern den Beamten und verließ trotz Aufforderung den Bereich vor der Wache nicht. Kurz nach sechs drückte der die Lamellen der Außenjalousinen auseinander, um offenbar in das Gebäude zu sehen. Dabei verbog er diese. Ein Beamter erließ gegen den Unruhestifter einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, so dass er in der Folge ins Gewahrsam kam.

Gießen: Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Samstag (22.Januar) gegen 13:00 Uhr und Sonntag (23.Januar) 15:00 Uhr Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße und brach in eine Wohnung ein. Dort durchsuchte er mehrere Zimmer und stahl drei Laptops sowie ein Tablet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Lollar: VW touchiert

Am Samstag (22.Januar) zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Justus-Kilian-Straße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Tiguan zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallflucht in der Bismarckstraße

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht in der Bismarckstraße. Der graue Golf parkte zwischen Donnerstag (20.Januar) 12.05 Uhr und Freitag (21.Januar) 07.00 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 44. Ein bislang Unbekannter beschädigte das Fahrzeug auf der Fahrerseite und fuhr anschließend davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Im Vorbeifahren VW beschädigt

Am Sonntag (16.Januar) beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Schubertstraße geparkten schwarzen VW Golf. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Spurwechsel führt zu Unfall

Am Donnerstag (20.Januar) gegen 17.00 Uhr befuhr ein 57-jähriger Marburger in einem Chevrolet die Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gießen. In Höhe der Anschlussstelle Staufenberg wechselte der Marburger auf den linken Fahrstreifen und ein Unbekannter setzte sich knapp vor den Chevrolet. Daraufhin bremste der 57-Jährige, wich aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Von der Fahrbahn abgekommen

Sonntagnacht (23.Januar) gegen 04.45 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Landstraße 3137 von Ruppertsburg nach Villingen. In einer Rechtskurve kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 100 Meter an der Böschung entlang und fuhr zurück auf die Fahrbahn. Dabei riss der Unbekannte zwei Leitpfosten aus der Verankerung. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A45/Pohlheim: Anhänger verliert Heckklappe

Ein 50-jähriger Mann in einem Audi mit Anhänger befuhr am Samstag (22.Januar) gegen 15.45 Uhr die Bundesautobahn 45 in Richtung Hanau. Dabei löste sich plötzlich die Heckklappe des Anhängers und fiel auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender 25-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 60.-jähriger Mann in einem VW konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren über das Hindernis. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lich: Vorfahrt missachtet

Am Samstag (2.Januar) gegen 16.00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann in einem VW die Landstraße 3053 von Lich in Richtung Butzbach und beabsichtigte an der Anschlussstelle Münzenberg auf die Bundesautobahn 45 in Richtung Gießen zu fahren. Offenbar missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden 85-Jährigen in einem Suzuki. Es kam zum Zusammenstoß. Der Suzuki-Fahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin des VW verletzten sich dabei leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 18.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Wenden VW beschädigt

Samstagabend (22.Januar) gegen 19.40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Gießen in einem Audi die Friedrich-List-Straße in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. Bei einem Wendemanöver beschädigte der Audi-Fahrer einen am Fahrbahnrand (Höhe 21) geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Hungen: Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Sonntagnacht (23.Januar) gegen 01.40 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter die Kaiserstraße in Richtung Obertorstraße. Nach dem Überqueren der Bahngleise überfuhr der Unbekannte eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 37-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,54 Promille. Der Sachschaden wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Pohlheim: Unfall im Kreisverkehr

Am Sonntag (23.Januar) gegen 10.40 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau aus Pohlheim in einem KIA in den Kreisverkehr der Wilhelmstraße/Leipziger Straße ein und beabsichtigte diesen an der zweiten Ausfahrt in Richtung Leihgestern zu verlassen. Dabei kam die KIA-Fahrerin von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und beschädigte ein Schild. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell