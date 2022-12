Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverstoß

Haßloch (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, den 25.12.2022 gegen 10:10 Uhr kam es in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Fahrradfahrer und einem PKW, wobei sich der Radfahrer eine Hüftprellung und Schürfwunden zuzog. Der Radfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Straße Entensee missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden, bevorrechtigten Mercedes-Benz A-Klasse. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Rettungssanitäter untersuchten den Fahrradfahrer vor Ort, eine weitere Behandlung der Verletzungen war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird gesamt auf ca. 1000 Euro geschätzt.

