Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf Trichtingen, Lkr. Rottweil) Unfall fordert rund 14000 Euro Schaden

Epfendorf Trichtingen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 14000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagabend an der Einmündung der Straße "Giess" auf die Hintere Gasse passiert ist. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 17.10 Uhr mit einem Mercedes auf der Hintere(n) Gasse in Richtung der Straße "Im Dorf". Zeitgleich wollte eine 55-jährige Opel-Fahrerin von der Straße "Giess" auf die Hintere Gasse abbiegen. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen.

