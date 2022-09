Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Gegenverkehr ausgewichen

Am Montag erlitt ein Mann bei Ehingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 14 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße 465 von Münsingen in Richtung Ehingen. Auf Höhe des Ehinger Ortsteil Dächingen kam ihm ein 38-Jähriger mit seinem Ford entgegen. Der musste dem Mercedes ausweichen, da der 21-Jährige auf seiner Fahrspur fuhr. Wohl wegen Unachtsamkeit geriet der Mercedes nach links. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der 38-Jährige dem Mercedes aus. Dabei fuhr er nach rechts und landete im Straßengraben. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden am Ford schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun auch die Ursache.

Hinweis der Polizei: Es gibt viele Ursachen für das Abkommen von der Straße. Schuld daran kann zum Beispiel nicht angepasste Geschwindigkeit, fehlende Aufmerksamkeit oder Ablenkung sein. Es kann dabei zu schweren Unfällen kommen. Die Polizei rät daher, immer auf die Straße zu schauen und konzentriert zu fahren.

