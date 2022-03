Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtig

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Rückwärtsfahren, im Zeitraum vom 01.03.22 bis 03.03.22 einen grauen PKW, welcher am Fahrbahnrand in der Straße "Auf dem Bilzacker" in Idar-Oberstein abgestellt war. Das Schadensbild lässt auf eine Kollision mit einer Anhängerkupplung schließen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 erbeten.

